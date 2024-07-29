何国豪：自杀人数锐减背后的隐忧

心理健康的变动是一个较长期的过程，并且起伏不定。因此，自杀人数锐减，不能断定是任何心理健康项目起到的功效。更确切地说，我们必须观察更长期的自杀人数趋势才能下定论。

新加坡援人机构在7月12日公布的2023年自杀统计数据显示，自杀人数与前年相比下降了三成。这是20多年来，自杀死亡人数最低的一年，让许多从事心理健康和预防自杀工作的人士倍感欣慰。值得一提的是，2022年的自杀死亡人数是2000年以来最高的，所以2023年自杀人数的锐减非常显著。然而，这是否预示着自杀人数会持续降低，还是未知数。我们必须关注一些自杀人数背后的隐忧。

首先，我国10岁至29岁的年轻人，往年的自杀率都是所有年龄层中最高的。2023年的年轻人自杀率虽然和2022年相比也减少了三成，但仍是自杀人数最多的。

2022年全国人口健康调查显示，18岁至29岁年轻人心理健康欠佳的比率最高。心理健康欠佳可能导致自杀，所以自杀率在这个年龄层保持在高位，是有迹可循的。但是，自杀和心理健康未必有直接的关系。我们可以观察到自杀人数锐减，但是人民的心理健康不见得有改善。例如，一些有自杀倾向的人，可能会有自杀的想法或冲动，但他们未必会走到自杀这一步。纵然他们的心理健康不理想，但自杀人数不会反映出来。心理健康的变动本来就是一个较长期的过程，并且起伏不定。因此，自杀人数锐减，并不能断定是任何心理健康项目起到的功效。更确切地说，我们必须观察更长期的自杀人数趋势才能下定论。