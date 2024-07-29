杨瀚森：驴象刺客与岁月神偷

笔者上一篇文章《知所进退的政治智慧》（《联合早报》7月15日言论版）见报时，正是共和党总统参选人特朗普遭遇枪击事件的隔日。普利策新闻摄影奖得主埃文·武奇的现场照片可谓神作，在美国国旗背景下，特朗普由一群安保人员层层戒护，振臂高呼“Fight（战斗）”的定格一幕，构图神似二战期间美军插旗硫磺岛的历史画面，美国英雄的形象瞬间传遍世界每个角落。当时就算是中立理性者，也会第一时间觉得“他赢定了”。这也是隔天美国民调显示特朗普胜选概率高达70%的直接原因。



但当事件稍微平静下来，路透社另一张照片也开始在媒体上流转：特朗普被一群保安人员紧紧包围，他脸上带着血迹，表情透露出愤怒。（《联合早报》7月15日的头版就选用了这张照片）。如果说同一场景，前一张照片表现的是“不屈的美国英雄”，那么后一张则表现出“不甘不愿的囚徒”。两张照片，恰恰显示美国驴象之争的“歹戏拖棚”：对立撕裂的社会，信者恒信，不信者恒不信，而中立选民成为关键少数的“造王者”。

在过去两周，向来我行我素、口无遮挡的特朗普，将好不容易建立起的中间选民好感迅速挥霍殆尽：首先选择了“特朗普2.0”、39岁的万斯作为副总统参选人，除了巩固右翼基本盘，并没有任何吸引中间选票的加分效果；其次，特朗普在事件之后的选举集会上，轻佻地说“我为民主挡了一颗子弹”，而民主党阵营对于特朗普最有效的攻击，正是“美国民主的破坏者”。