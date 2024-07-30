易宪容：三中全会后中国楼市将根本性转变

当前中国住房现状，一是面对一些城市严重供给过剩的住房如何消化，二是面对某种程度住房供应紧缺的城市如何增加供给。可以看到，《决定》的房地产改革就是要化解这些问题，并在制度改革上进行全面具体部署。房地产改革的核心，就要促使中国房地产市场完全转向。

中共二十届三中全会7月21日审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》）锚定2035年基本实现社会主义现代化目标，重点部署未来五年中国各领域里的重大改革，房地产改革则是这些重要改革的主要内容。

未来五年中国楼市的重大改革，就是要防范化解房地产风险，重构中国房地产市场发展的新模式，及创造条件重建中国房地产大市场。要实现这些政策目标，就得促使房地产市场从根本上转变性质。可以说，三中全会后，房地产市场性质从根本上转变，将对中国经济增长方式及经济产业结构、居民财富观念和居住条件等方面，都带来巨大影响，对此必须密切关注。

从2003年开始到2021年底，中国房地产市场价格只涨不跌，持续将近20年；上涨的最大动力，就在于住房性质的完全金融化，在于银行信贷的过度扩张。比如，银行贷款余额由2003年的1万8475亿元（人民币，约3421亿新元，下同），上升到2024年5月底的248万7300亿元，是2003年的135倍。住房过度金融化，房地产市场自然成了投机炒作的市场。在这时期，在中国居民眼里，买房赚钱成了一种拜物教，几乎所有居民都通过金融杠杆涌入房地产市场。这打造了房地产市场空前繁荣，推动经济快速增长，但也制造一个巨大房地产泡沫，造成住房严重过剩，及金融市场存在巨大的风险。