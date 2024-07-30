杜能建：萝卜快跑的盛宴和悲歌

人们喜欢举汽车和电灯的例子，来证明技术替代的进步意义。但是，汽车产业、电气行业带来远远超过马车和蜡烛行业的就业和财富。萝卜快跑也是这样吗？……司机的岗位被替代了，社会会有一些新兴岗位出来让他们转移过去吗？很遗憾，目前并没有看到。

近来，关于萝卜快跑无人驾驶相关话题，引起中国甚至全球的广泛关注。萝卜快跑是中国百度公司推出的搭载百度Apollo第六代智能化系统解决方案的无人出租车。用户可通过“萝卜快跑”应用（App）一键叫车，车辆达到后，在右后方车窗输入叫车的手机号后四位验证，即可开门，直接将乘客送至目的地。整体使用比较方便。

无人驾驶的尝试早已有之，美国有特斯拉的FSD，中国也有若干家巨头公司在这个领域奋力搏杀。全球哪个城市敢为天下先，第一个开放无人车驾驶的商用市场？答案是中国武汉。因为个人原因，过去几年在武汉待的时间比较长。三年多前，就频繁地在街道上看到萝卜快跑在试运行，有时候有驾驶员在里面，有时候真的是无人驾驶模式。开始时不太灵，时不时会犯一些傻傻的错误。武汉市民给车子起了个外号，叫“苕萝卜”，“苕”在方言中就是傻的意思。但人工智能的技术这几年飞速发展，百度的科技人才力量也毋庸置疑。终于。萝卜快跑在2022年8月，在武汉正式投入商业运营。武汉也正式成为全球自动驾驶第一城。

萝卜快跑一开始投入车辆不多，关注度不太高。但今年以来，明显感到百度公司在发力了。据称，武汉的萝卜车在今年6月已达到1500辆。与此对应的市场促销也如火如荼，单6月武汉市萝卜快跑订单量就突破300万笔，目前每6公里约4元人民币，比传统出租车便宜很多。