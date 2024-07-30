林昭杰：以目标为锚，以优势为纲 ——在不确定性中行进

2023年再次证明是充满变数的一年。经济界的广泛共识，包括对全球经济衰退的预测，未曾实现。意想不到的地缘政治事件，尤其是中东冲突的爆发，让许多人措手不及。此外，人工智能（AI）热潮推动了美国股市高度集中的上涨。全球也遭受极端天气影响，创下最热年份和海平面最快上升的新气候记录。

不确定性是所有投资者的既定事实，但程度的加剧，尤其历经近几年的演变，已严重挑战过去40年的基础假设。世界秩序正被重塑，数个大国的内部政局动荡不断，科技的快速变化正在冲击社会，气候变化的影响更加剧烈和不可预测。对于投资者来说，仅考虑宏观经济周期或利率的未来走势已不足够。国家安全问题、法规的政治化、气候影响及应对政策等，也必须纳入考虑之中。这种前所未有的不确定性，带来的是更广泛的未知。祸福相生，吉凶同域。

投资者并没有现成的导航系统指明方向。旧的理论和典型的模型缺乏历史验证。均值回归的确定性较小，历史先例鲜有。因此，投资者必须确立两个立足点：定锚——认定公司组织的核心目标和原则，定纲——确认公司组织的独特优势。对以新加坡政府投资公司（GIC）来说，我们的目标——为新加坡的外汇储备长期保本增值——意味着我们要更坚持原则，即保持价格纪律和细分投资分散。作为长期投资者，我们的优势是长期灵活资本和对合作伙伴的坚定承诺。这些元素都会反映在今年的GIC报告中。