张田勘：特朗普会让乌克兰成为弃子吗？

如果美国放弃乌克兰，当然与二战时的绥靖不同，而是一种烂尾工程的绥靖。世界各国已经援助乌克兰两年多，如果突然放弃，最后可能会让美国既输面子又输里子。从这些角度看，特朗普既便有心要让乌克兰成为弃子，实施起来并不容易。而且，欧洲各国也深知唇亡齿寒。这是所有人都不能承受的代价。

美国总统拜登宣布退出2024年总统竞选，支持提名副总统哈里斯为民主党总统候选人。拜登的退选不只是让全球预测机构和国际政治事务专业人员，就连很多普通公众都进一步认定，特朗普再次入主白宫已经是大概率事件。为此，世界各国领导人也已经或早就在准备，如何与特朗普领导下的美国打交道。之前拜登政府大力支持的乌克兰，会成为弃子吗？

乌克兰被抛弃，其实在俄国大举入侵乌克兰前（2022年2月24日）和战争中，都是热门话题，现在更是一个滚烫焦点。现在看来，乌克兰被特朗普政府抛弃也是大概率问题，只是被抛弃的程度有轻有重而已。

一些迹象已经不是风起于青苹之末。特朗普多次声称，如果他当选，可以在24小时内结束俄乌战争。《华盛顿邮报》7月7日报道，知情人士透露，特朗普曾私下表示，他可以通过施压，迫使乌克兰放弃一些领土来结束战争，方案包括推动乌克兰将克里米亚和顿巴斯边境地区交给俄罗斯。