约瑟夫·奈：不应对核不扩散前景感到悲观

那些对核不扩散可行性心存疑虑的人，应当思考一下这一历史教训。即使扩散无法阻止，也可以减缓速度，而这可以使局面大为改观。

美国国家情报总监埃夫丽尔·海恩斯（Avril Haines）最近警告说：“俄罗斯在乌克兰问题上需要支持，这迫使其向中国、朝鲜和伊朗做出了一些后者一直寻求的让步；而这些让步有可能破坏一些规范，其中包括长期以来坚持的核不扩散准则。”

这会产生多大影响？一些理论家长期以来一直对限制核武器扩散的努力持怀疑态度，甚至认为核扩散可以成为一种稳定力量。他们认为，如果因核武器产生的畏惧，是自1945年以来大国之间没有爆发战争的原因之一，或许也可以在区域层面复制同样的效果。印度和巴基斯坦在1990年代建立了核平衡，迄今为止都没有造成灾难性后果。

但在这么一个遍布“核武豪猪”的世界里，人们还能保持谨慎吗？美国前总统肯尼迪就不这么认为。正如他在1963年3月的一次记者会上所说的：“不幸的是，在整个战争史和人类历史上，战争要比和平多得多，如果核武器遍布全世界且随处可得，而任何民族都是极不乐意去接受失败的，那我认为1970年代的美国总统可能不得不面对一个或许有15、20或25个国家拥有这类武器的世界。我认为这是最为巨大的风险和危害。”