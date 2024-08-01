杨建业：体育大国还须两手都硬

巴黎奥运的中国运动员阵容庞大，实力强悍。中国民众确有理由自豪，因为近年每每在世界级体育赛事上，中国总是成绩亮眼，斩获奖牌数量数一数二，个别项目甚至可囊括全部金牌。在巴黎奥运会上，若不出意外，中国的各类奖牌数仍会排在前三。更何况，此次奥运会还充满“中国制造元素”，中央电视广播总台红色的8k超高清电视转播车驰骋在巴黎街头，专程前往协助奥运会全球转播工作。

但另一方面，体育强国不能仅仅体现在赛事的金牌数目上。值得注意的是，一个时期以来，中国的“脆皮大学生”现象一直蹿红网络（“脆皮”为网络用语，即脆弱极易受伤之意）。“脆皮”表现可谓无奇不有，蔚为大观：上厕所，蹲下去就起不来，就医诊断为膝关节损伤；伸个懒腰，打个哈欠，脖子扭了；刷短视频憋笑，鼻动脉笑裂了，血止不住；摔一跤骨折了；换件衣服腰扭了……

仅2023年9月一个月，郑州一家医院急诊科就接诊了1700多名18岁到25岁的这类年轻人。山东某高校，很多男生单杠一个引体向上都拉不起来，5分多钟跑完800米上楼两腿直哆嗦。据该校体育部负责人说，这样的男生在该校占40%。《中国青年报》社会调查中心的一项调查则表明，在“脆皮”青年各类健康困扰中，记忆力下降占43.4%，情绪差、不稳定占42.2%，免疫力下降占41.9%。其他问题还有：睡眠质量差、视力下降／眼部干涩、脱发等等。