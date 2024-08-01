徐海娜：书无尽时代的阅读焦虑

对于儿童的早期阅读，我们不妨放下眼前的焦虑。孩子目前无论在读什么，无论怎样读，我们都要重视他们享受阅读的快乐。不要用附加在阅读上的其他任务和重担，减损这种快乐，这样他们才能真正爱上阅读。

前不久，我和一些家长朋友分享有关儿童早期阅读的经验时，发现很多家长内心都很焦虑。我们生活在一个资源丰富的时代，图书馆里的儿童书籍浩如烟海，有的家长还把自己家也布置成一个小型图书馆，可以说这是一个“书无尽”的时代。说到儿童早期阅读，几乎没有家长不重视；问题在于，有时候过于重视，也令“阅读”两个字变得沉重起来。

常有人问，怎样才能让孩子爱上阅读？方法很多，但万变不离其宗，小朋友真正爱上阅读，是因为阅读能给他们带来快乐、感动、安慰，以及情感共鸣，或者让他们觉得受益。往深里说，爱上阅读这件事有一套科学机制，和大脑功能发育有关。当我们经常给年幼的孩子读书时，孩子会一边看着图书，一边听大人讲解，然后在大脑里形成想象。例如当大人给孩子讲到“一只青蛙跳过树桩，来到小河边”时，书上可能只画了一只青蛙和一个树桩，而下一页画的是青蛙已来到小河边，“青蛙如何跳过树桩”的过程，完全是在孩子大脑里通过想象完成的，也就是说形成了视觉意象。在这个过程中，大脑的语言功能、视觉感知功能和视觉意象功能之间会产生频繁互动。大脑不断经过这样的练习，阅读能力就会不断提升，孩子也会更加享受阅读。往浅里说，就是阅读能让孩子觉得很好玩，那些阅读中感受到的想象空间和思考余地，是个人化的一片自由天地。

“轻阅读”和“窄阅读”可通往阅读秘境还有人问，怎样才能让孩子爱上家长想让他们读的书？我们在很多事情上，也许会运用家长的权威，但阅读这件事，运用权威很难达成目的。幼儿往往不会听大人讲什么大道理，但他们知道自己喜欢什么。有一个幼儿园阶段的孩子特别喜欢游泳，爱屋及乌，也特别喜欢和游泳有关的绘本。但她妈妈觉得很担心，不知道该怎么样才可以拓展她的阅读范围。