刘惟诚：马华退出国阵的虚晃一枪

马来西亚政坛近日传出马华基层正在向党领导层施压退出国阵，让原本不是太平静的政局变得更为复杂。虽然巫统、马华等核心领袖皆已出面辟谣，而且马国政坛目前也陷入啤酒公司赞助华校义演所延伸出来的种族、宗教争论，导致马华退盟的议题很快就被舆论所淹没，再加上马华在国阵旗帜下，在柔佛和马六甲州政府内获得分配一些官职，所以坊间一般不太相信马华会在此刻退出国阵，因为这将导致他们一无所有。

当然，对熟悉马国政局的论者而言，马华退盟，从两方面看其实不算是新议题。其一，马华的传统宿敌民主行动党，以及2018年后由盟友变成政敌的民政党，在近年就经常挑战马华退出国阵。其二，这种从内部出现的退盟呼声，在过去六年曾经出现三次。第一次是在2018年，国阵丢失政权四个月后举行的马华党选。当时，马华改革派领袖颜炳寿与郑修强，在参选总会长与署理总会长职时，就宣称要带领马华退出国阵。此议题在马华内部确实掀起了基层论战，但随着颜、郑两人败选，这项主张很快就淡出基层视野，而马华在这之后仍与巫统拥有相同的目标与敌人。

第二次始于2022年大选结束之后。当时，巫统议决与希盟合组政府，这项决定将长年与民行党处于对立状态的马华置于尴尬处境，在这段时间，党基层也再度冒起退盟的想法。当然，为化解这股内部情绪，马华没有加入内阁，仅透过信任供应的形式，支持巫统主席阿末扎希的决定。