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张锐：现象级“韩流”的全球辐射与奔涌

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张锐

更新 /
更新 / 2024年8月2日 7:42 AM
发布 /
发布 / 2024年8月2日 5:00 AM
韩流冲击世界各国。新加坡莱佛士音乐学院与首尔公演艺术高等学校合作，开办新加坡首个韩流表演艺术培训课程。（新加坡莱佛士音乐学院与首尔公演艺术高等学校提供）
韩流冲击世界各国。新加坡莱佛士音乐学院与首尔公演艺术高等学校合作，开办新加坡首个韩流表演艺术培训课程。（新加坡莱佛士音乐学院与首尔公演艺术高等学校提供）

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在韩国文化振兴院看来，全球经济的国别竞争日益加剧，文化产业将成为引领国家发展的“紫海”（红海+蓝海），唯有加大对文化产业与文化出口的投资，方能抢占先机。

基于“韩流”在美国和东南亚等关键市场将吸引越来越多观众，TikTok和分析公司凯度（Kantar）共同发布的最新研究报告预测，在目前已形成760亿美元（约1016亿新元）消费市场规模的基础上，到2030年，全球对韩流的支出预计将增加近一倍，达到1430亿美元；若考虑潜在消费者，消费总额到时可能达到1980亿美元。全球性消费韩流的膨胀，折射出的是韩国文化对外输出的生猛力道。

韩流有广义与狭义之分。狭义指的是由韩国流行音乐（K-pop）、韩剧、游戏、歌舞、漫画、出版以及卡通等组成的韩国大众文化产品。广义的韩流除了以上核心产品外，还包括服饰、工艺品和装备等周边产品，甚至有人将企划、开发、制作以及展览、流通和广告服务等衍生产业也纳入。但基于韩流产品的消费性娱乐特征，狭义定义可能更为准确，而韩流消费所涉及的视域则要广得多。

作为好莱坞之外屈指可数的国家级文化潮流，韩流首先流入的国家是日本和中国。然而，中日与韩国的外交口角，使得韩流迅速在两国的市场降温；尽管如此，也不是完全败走麦城。如今中国依然是K-pop唱片的第二大出口国，日本也贡献了韩国广电节目出口额的54%，且韩国文化内容产业出口一半以上来自中日。

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