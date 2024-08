岳健勇：北约“激进转向”与欧洲的未来

特朗普拟议的北约“激进转向”,核心在于把以往所主张的防务“责任分担”,修正为“责任转移”,大大缩减美国的安全角色。此即所谓的“休眠北约”概念,亦即把常规防卫责任完全交予欧洲,美国只扮演“准沉默”的角色。

随着美国大选临近,共和党候选人特朗普坚挺的民望,令欧盟各国对北约前途普遍感到忧虑。在特朗普第一个任期,美欧关系围绕防务费用分担产生严重分歧。2018年,特朗普多次威胁要退出北约。今年2月,他公开威胁要鼓励俄罗斯进攻不付足防务账单的北约成员国。近来,他更发出明确信号:欧洲而不是美国应当承担起欧洲防务的主要责任。

这一切意味着,一旦特朗普上台,北约极可能发生“激进转向”。这对欧洲将意味着什么?

北大西洋公约组织成立于冷战日炽的1949年4月,首任秘书长伊斯梅把组织的使命精辟概括为“拒俄、迎美、制德”(keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down)——实质是美国负责欧洲防务,对外抵御苏联威胁,对内震慑德国。由此产生两大战略后果:其一、稳定欧洲,促进欧洲复兴,防止政治左转;其二、通过驻军德国和将其纳入北约,根本解决“德国问题”,实现欧洲内部的永久和平。