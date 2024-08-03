郑杰忆：巴黎奥运点燃文化之争

巴黎奥运开幕典礼犹如《最后的晚餐》的一幕引起沸沸扬扬的讨论，梵蒂冈官方至今没有任何评论，但一些来自各国的政治人物则连忙扛起捍卫基督主义的大旗，填补他们的意识形态空白。

巴黎奥运打破在体育场开幕的惯例，以城市为舞台，表演节目在塞纳河、罗浮宫、圣母院和巴黎铁塔等知名景点展演，不拘泥于法国文化骄傲，展现多元文化自信，请来美国歌手Lady Gaga和加拿大天后席琳·迪翁献唱。出乎意料的，这场宣称是“爱的宣言”的开幕仪式引发最激烈讨论的，是看起来像达芬奇名作《最后的晚餐》（The Last Supper）的一幕。

位居场景中央的LGBTQ（编按：泛指非异性恋者）活动家布齐（Barbara Butch）头上的装饰，像是宗教画作中耶稣顶上的光环，变装皇后和跨性别模特儿在两旁舞动，台面上则是涂抹一身蓝彩的赤裸歌手。

这一幕引发一些天主教徒和基督教团体的愤怒，主办单位后来对于令人不快的演出表示歉意，并解释这个节目是在诠释希腊酒神（Dionysus）的飨宴，非关耶稣与使徒的最后晚餐。也有艺术分析家指出，表演者人数不符合《最后的晚餐》的十二门徒，布景也没有“晚餐”，而且构图更像是17世纪荷兰画家比勒特（Jan van Bijlert）所画的《众神的宴会》（The Feast of the Gods）。