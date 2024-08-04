叶鹏飞：英康保险卖与不卖之间

拥有知情权的公众，也必须承担知情的责任，在还未充分了解事件的来龙去脉之前，应避免被自己乃至大众的情绪牵引。泄愤式的发牢骚和努力了解事情全貌后的批评，不是同一回事。

前身为职工总会下属合作社的英康保险，可能会以22亿新元出售51%控股股权，给德国最大的保险公司安联，近日成为本地舆论的热点话题。质疑和反对者担心，刚在两年前终止合作社法人身份，转型为企业的英康保险，短时间内又易主外国金融集团，还能否保留成立时要保障低收入群体和工友福祉的社会宗旨。这些带有不小情绪性的隐形义愤，让拥有英康保险的职总创优企业合作社陷入舆论被动。



这个性质上能算作公关危机的缘起，首先是沟通上的大意。当事人或许只单纯把事件视为一般的商业合并行为，并没有预料社会反应如此巨大。因此，最初宣布消息的方式很简单，只是在7月17日发给媒体的一纸文告，而且还是由安联而非英康出面。经过几天的舆论发酵，新加坡巡回大使许通美7月23日在脸书贴文，认为脱售英康并不是一个好主意，“希望表明英康和职总永远不该被卖掉。”

英康前总裁陈诸杰和陈钦亮也分别在社交媒体上，对英康可能被收购的消息表示不满。这迅速形成舆论旋涡，一些业界人士批评，脱售英康违背它最初为低收入群体提供保障的社会宗旨；不少公众也担心安联入主后会在商言商，提高保费来增加盈利。职总创优企业合作社这时或许才意识到大事不妙，在7月25日早上紧急发表澄清声明，强调出售后自己依旧是英康保险的主要股东，会为市场提供价格非常具竞争力的产品。