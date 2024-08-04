陈迎竹：新马互为借镜的几道命题

没有人能保证富裕三代之后的新加坡民众和政治人物，不会开始觉得自己也可以轻松一点，过得惬意一点。

俗话说家家有本难念的经，每个家庭的夫妻关系、手足关系、亲子关系，在漫长的几十年间，多少都有不足为外人道的复杂甚至艰难之处。这是距离太近、相处时间太长与人性作用使然，大概很难避免。其实国与国之间的关系也一样，尤其是邻国之间。

新加坡的国庆日也是与马来西亚联邦的分离日。59年来，两国间延续更早之前的前世纠葛，经历无数风雨波折；值得庆幸的是，即便在敌意最高时，都不曾兵戎相见。这一方面与新加坡一开始即励精图治，积极建军，不亢不卑有直接关系；另一方面也与马来西亚政治领袖不敢过于拂逆民意有关。马国至少是南方民间对新加坡并无恶感，极不可能支持武力作为解决问题的方案。且马国终究是民主国家，至今没有容许一人意志盖过整个体系的独裁建制，特别是作为三军统帅的元首权威，具有锚定国家和战的分量。

因此，只要一衣带水的邻居能把一切不满与怨言止于口舌之间，或者免不了的选举期间操作，很多事情终究有事缓则圆、更上层楼的机会。更重要的是，刚度过百年的新柔长堤两岸多项活动，提醒人们两岸民间同源之处甚多，随着至今不曾停止的移民步伐，这种纽带益发坚韧。其实，这样的关系在二战后的欧洲普遍存在，许多邻国间历史仇怨比地中海还深还阔，加上现实的利益纠葛，但都无碍于欧洲人达成和平与协作的终极愿景。