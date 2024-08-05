黄元：俄朝结盟与中国必须的战略因应

俄罗斯总统普京于6月先后访问朝鲜和越南。俄朝双方签订了《全面战略伙伴关系条约》，表明双方同意，在对方面临战争或者遭受无理侵略时，立即提供一切可用的军事援助。金正恩说，两国关系已升格为“同盟关系”，迈向更高新水平，朝鲜将无条件支持俄罗斯的所有政策。普京则说，两国现已为构建长期稳定关系拟定新文件。根据《条约》，俄罗斯不排除向朝鲜提供军事技术协助。双方若遭到侵略，将会互相支持。

俄朝双方在现阶段自然是彼此相互渴望。俄罗斯因军事入侵乌克兰，朝鲜长期因为朝核等问题，两国皆遭到国际社会持续、深度制裁和孤立，均属于非正常国家。现在俄朝军事结盟，一方面势必拔高来自美欧、北约及盟友的对抗烈度，同时也给全球尤其东北亚地缘政治安全显著增加不确定风险。正如韩国媒体指出，合法拥核国俄罗斯与非法核开发国朝鲜之间的军事结盟，将动摇全球安全体系。

俄朝军事结盟带给中国不确定性分析俄罗斯战略意图：一、通过对朝进行军事技术、能源及粮食等方面的援助，挟持及培养朝鲜作为自己的卫星国甚至是打手；二、让朝鲜沦为政治和军事附庸，成为俄罗斯保护国、军事基地及专门提供俄需武器的生产基地，甚至俄军驻朝合法化，让朝鲜丧失良好的自主经济发展能力，全面控制朝鲜；三、促使朝鲜脱离或者疏远与中国在政治、军事及情感上的联系。据韩国媒体报道，朝鲜前阵子已将国家广播电视对外传输由中国卫星改为俄罗斯卫星；四、试图通过越南这个市场窗口突破或者缓解美欧经济制裁和封锁。