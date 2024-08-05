纪赟：解决新加坡低生育率难题

去年，新加坡居民整体生育率（TFR）再创新低，据协助管理国家人口及人才署的总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮在今年2月国会辩论时透露的数字为0.97，这不仅是首次跌破1以下，更与2.1的正常人口替代率愈行愈远。以过去10年新加坡的整体生育率变动曲线而言，2014年，这个数值还是1.25，此后就一路下跌，至2021年后更进一步加速。除了冠病疫情导致情况恶化之外，是否还有其他原因，值得深思。这至少显示，目前鼓励生育的政策并不足以扭转这一趋势。人口萎缩不仅会对经济、国防动员能力、社会年龄合理分布等多方面造成冲击，即使依靠引进一定数量的移民来填补空缺，就长期而言，依然会对国家凝聚力存有不小的威胁。

6月中旬，《海峡时报》一篇题为《单身比例上升是新加坡婴儿荒的主要原因之一》的报道，引起坊间不少争论。此文通过对本地整体生育率下降因素的分析发现，2005年至2023年整体生育率的下降，是因为已婚女性比率下降。这可能意味着我国过去20多年来所实施的提高生育率措施，像发婴儿花红、增加产假等，仍有进一步提高的空间。因为关键在于晚婚与不婚，而非仅“已婚夫妇不愿意生育”，因此，通过货币来鼓励“已婚夫妇”生育更多孩子，就未必有效。

当然，我们不应将不生孩子的责任单单归结到妇女身上，生育儿女一般是夫妻的共同决定。但还是应该从女性角度，来思考她们所遇到的困难，以此来提供解决生育问题的潜在方案。