陈留俊：定居的犹太人变笨了？

犹太人要想在中东这块土地上生存，绝对实力当然是需要的，否则很难在穆斯林敌意笼罩和环视下站稳脚跟；但绝对的武力却绝非必要，因为武力埋下的仇恨，永远不会带来和平。

犹太人曾被誉为世界上最聪明的民族，多年来的诺贝尔奖获得者名单和世界富豪排行榜已经证明这一点，很多人对此现象百思不得其解，便将数千年颠沛流离的生活，解释为犹太人自强不息茁壮成长的原因，在同情他们遭遇的同时也感佩他们的努力和成功。现在的犹太人有了属于自己的国家，1948年获得联合国认可后的以色列，在中东已经定居立足超过76年；只是看起来在背后有2000多万同胞的支持下，如今定居下来的犹太人（以色列）似乎慢慢减损早先犹太人的聪慧与灵敏，常陷入到不同程度的被动局面之中。

以色列的新一轮被动局面始于2023年10月7日，他们遭遇哈马斯的突然袭击并承受大量的平民伤亡和被掳。在他们动员30万大军誓言要踏平加沙地带后，至今已届300天左右，但似乎并未完成消灭哈马斯和救回人质这两大任务，还自称目前面临着“七个方向”的战场，包括加沙地区、约旦河西岸、也门胡塞武装、黎巴嫩真主党、叙利亚、伊拉克和伊朗等。

在如此困局中的以色列，并没有采取有效缓和局势的行动，反而在今年7月底先空袭黎巴嫩首都贝鲁特，击杀真主党最高军事领导人舒库尔，后又突袭伊朗首都德黑兰，暗杀哈马斯最高政治领导人哈尼亚。虽是取得不错的战术胜利，但很可能就此激怒地区最强对手伊朗和真主党。从宏观上看，以色列所处的困境恐怕会有增无减，伊朗最高精神领袖哈梅内伊在7月31日已表明，伊朗武装力量从今以后有权直接攻击以色列。