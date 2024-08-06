李晓林：借奥运东风扬起人生之帆

人生就像一场马拉松，几十年的赛程须要不断调整心态。即使到不了华山论剑现场，也要在通往巅峰的路上留下自己的足迹。

创意无限的开幕式拉开了2024年夏季奥运会的帷幕。奥运会不同于一般体育比赛，而是涉及体育、政治、经济、文化和环境等要素于一体的超级国际盛会。对于举办城市来说，更是全方位、多层面、多维度、深层次的挑战，产生的巨大影响由单一到综合，由局部到整体，由国家领袖到平民百姓，不断渗透到国家、社会、企业、团体到个人等方方面面。

现代奥运会起源于2000多年前古希腊的体育竞技会，从最初的贵族内部体育活动，逐渐演变为平民和奴隶也可以参加的体育竞技盛会。虽然这项运动后来中断了1500多年，但随着1896年雅典奥运会的顺利举办，现代奥运会又蓬勃发展起来。回望奥运史，奥运会曾因战争而中断，因疫情而延期，但奥运会的发展从未停止，反而在每一个主办城市都掀起一股难以抵挡的魅力。

奥运会是力量、速度和技巧的交响曲，魅力无穷。2024年夏季，激情在雨中的塞纳河畔自由碰撞。巴黎奥运开幕式从多方面致敬女性力量。法国历史上10位杰出女性的雕像从塞纳河上缓缓升起，她们在历史上发出的光和热，比金牌更加闪亮。本届奥运也首次实现了男女运动员参赛人数完全一样，女运动员人数从1896年雅典奥运会的0%到2024年巴黎奥运会的50%，在男女平等的征程上又迈出一大步。女选手在赛场上所发挥的影响力不仅局限于体育领域，而是慢慢渗入并不断扩展到世界上各国家与民族，甚至推动了整个人类世界的文明进程。