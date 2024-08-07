吴俊刚：世界需要什么共同价值观？

在这个动乱的世界中，我们需要的是哪一种共同价值观？渴望和平安定的多数人肯定都会支持劝和促谈、求同存异，而不是一味的兵戎相见。所谓得道者多助，维护与推动和平的一方，终会得到更多人的拥护。

今日世界，大国竞争剧烈，也拉帮结派，各中小国家则是各有各的选择，有的选边站，有的坚持自主独立，为求自保而各显神通。总体表现为外交活动空前活跃。在频繁的外交活动中，最值得注意的当然是美国和中国两个大国的外交。

美国一直在推行霸主外交，面对来自美国的围堵，中国外交则明显有反霸的色彩，两者也体现完全不同的价值观。霸权外交的主轴是强力威慑，以强大的兵力和武装霸临天下，并尽力以民主的共同价值观作为幌子，树立阵营，以捍卫人权与自由作为借口，到处用兵。霸主也通过缔结各种军事和集体安全联盟，奠定自己作为江湖盟主的地位。最突出的例子是北约组织（NATO），它把整个欧洲纳入同一个安全和军事体系中，欧洲各国只能俯首称臣。

如今也出现构建亚洲版北约的苗头。拜登政府上台后，就在亚太地区组建新的战略同盟，如澳英美军事外交安全合作伙伴关系（AUKUS）和美日印澳四边安全对话机制（QUAD），并提升在日本、韩国、菲律宾等盟国的军事存在。