胡逸山：积极看待马菲沙巴主权争端

6月初，马来西亚外交部长莫哈末哈山在马尼拉会见菲律宾总统小马可斯，可说是这两个隔海相邻的国家之间又一次友好交流。马菲无论在官方和民间各层面，绝大多数时候都保持着和睦且富有成效的关系。然而据报道，就在与这次会见几乎同一时间，菲律宾正式向联合国大陆架界限委员会（UNCLCS）提交一份申请，要求将菲律宾的大陆架从面向南中国海的菲律宾海岸线延伸出去。从菲律宾角度来看，此次提交旨在确保菲律宾在相关海域的海底资源权益。

南中国海的大片区域在近代卷入领土主权争端，至少就有中国、菲律宾、越南、马来西亚、印度尼西亚和文莱提出大部分相互排斥的领土领海主权主张。以前，个别南中国海争端方也曾提出类似的大陆架延伸申请，有时会遭到其他争端方的反对，因为它们认为这些申请或会影响自己的主权伸张。因此，如果菲律宾向UNCLCS提交的最新请求，遭到其他南中国海争端方的反对，也不会令人意外。因为争端方必须公开声明他们的反对立场，才能在法律和外交的角度上保持本国主张有效性。因此，宏观来看，菲律宾向UNCLCS提交的最新请求，以及可能由此引发的任何反对，都可以被视为南中国海争端各方的正常表现。

但是，这次菲律宾提交的大陆架延伸申请，不只有上述影响。从更微观的角度来看，菲律宾这次申请，至少部分大陆架主张是从沙巴的基线投射出去的。马来西亚认为沙巴是其主权领土，菲律宾则对沙巴保留历史性的主权主张。因此，马来西亚也向联合国方面提交一份外交照会，据称“明确”反对菲律宾向UNCLCS提交的申请。