易宪容：中国楼市调整还需两年以上时间

2021年以前，中国楼市只要政府出台房地产调控政策，市场一般都会认为这是政府在托市，房价又会上涨。无论是住房的投资者还是住房消费者，都会利用银行信贷杠杆涌入市场，房价会继续推高，房地产会进一步繁荣。但是，从2021年下半年开始，出现房价全国性的普遍下跌，尽管政府同样在推出各种各样的救市政策，无论是中央级还是地方级，市场对这些政策反应都十分平淡，至多也是昙花一现。当前，全国各城市的房价更是继续向下调整，甚至越跌越深，暴跌或腰斩。

最近，中国房地产研究机构中指研究院发表的报告指出，7月，中国100城二手房平均价格为每平方米1万4653元（人民币，约2717新元，下同），按月下跌0.74%，已经连续27个月按月下跌，按年下跌为6.58%。这也意味着中国房价下跌是全国性和普遍的，中国吹起的巨大房地产泡沫正在爆破。现在市场担心的是，房价全国性的普遍暴跌，肯定会对社会经济生活带来巨大的冲击及风险。估计这也是中共二十届三中全会《决定》把防范和化解房地产风险，作为当前主要任务的原因所在。

现在的问题是，两年多来，中国绝大多数城市房价跌幅如此之大，是不是已经见底，是不是市场调整周期已经进入后半场？问题并非这样简单。因为，前20年中国房地产聚积这个泡沫的原因，可能是有些城市主要因投资者过度炒作，让房价在短期内翻倍暴涨，要让这些城市的房价回归理性，房价腰斩或暴跌是不可避免的；有的则是这些城市住房供应增长快速，导致严重过剩，居民的住房购买力消耗殆尽。