何清涟：美国今年总统大选几个决定因素

美国的选举是州权，民主党各州基本都主张非法移民可以投票。7月10日，众议院投票通过《保护美国选民资格法案》，要求各州参加联邦选举的个人具备公民身份证明，并要求各州确保非公民不在选民名册上，并对将非公民登记为选民的选举官员，处以最高五年监禁的刑罚。拜登毫不犹豫否决了法案。

就在美国民主党成功换将 ，用哈里斯取代拜登总统成为2024年民主党总统候选人，媒体民调证明哈里斯远比特朗普更受欢迎、筹款能力超强之时，民主党最重要的金主之一，Evermore Global Advisors, LLC 的联合创始人、首席执行官兼首席投资官马库斯（David E. Marcus）于7月30日在X平台上发布一篇声明，宣布从此不再支持民主党，转而支持特朗普及共和党，并详细说明自己转变立场的几个理由。熟悉今年两党筹集竞选资金情况的人，当然明白马库斯此举，与此前硅谷精英纷纷倒戈，对民主党的打击有多大。

竞选经费确是美国选举的重要命脉。作为总统候选人，不仅要有能力在各州尤其是战场州聘用大量助选工作者，更要支付巨额宣传费用造势，以及数十场横跨东西部的群众大会旅费。资金多寡通常决定这位候选人能否坚持下去，许多人已经忘记2020年大选时，哈里斯就是因为支持率特别低且竞选资金行将耗尽，而成为第一位退出党内初选的人。

民主党支持哈里斯是着眼筹款流程这次民主党内用哈里斯取代拜登，并非美国左派媒体渲染的那样是她有多优秀，而是不得不考虑的钞票因素：总统竞选经费转移给她没有障碍。美国总统竞选募款大致可分为三部分，第一部分是捐给候选人，即支持者以个人名义小额捐给候选人；第二部分是捐给党，即由两党全国委员会和联合筹款委员会接受各界捐款；第三部分主要是大企业家将政治献金，投注特定候选人的“超级政治行动委员会”（金额无上限）。