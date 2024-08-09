郭良平：中共政治局首提“内卷”背后（上）

“内卷”是近些年中国的流行语，用来形容社会上各种恶性竞争导致的低质低效低价，看不到前景，超长工时却只能换取低薪等“无意义的努力”。

7月30日，中共中央政治局在20届三中全会后首度开会，部署2024年下半年的经济工作。会议公告中提出要“防止‘内卷式’恶性竞争”。这是“内卷”一词首次在中共最高层正式语言中出现，背后的意义极不寻常。在以人工智能（AI）、智能自动化、量子计算、生物工程为主导的新技术革命的条件下，如何解决这个问题，牵涉到资本主义的命运，因而具有历史意义。这并非危言耸听——新技术应该带来的是物质财富极大丰富，但“内卷”是市场需求短缺下的恶性竞争。克服这个矛盾，必然导致向后资本主义的全面转型。

万年一遇的天翻地覆在中国耳熟能详的“百年巨变”，形容的是当下动荡且前途不明朗的世界。从更长的历史发展来看，它只是万年不遇的天翻地覆中的一小部分，“万年翻覆”远远超出了百年巨变的想象力，但它的方向很明确。把握了“万年翻覆”就能治“百年巨变”如烹小鲜。（笔者在《联合早报》言论版有相关论述）。

这个新时代的标志，是不可逆转的从短缺到充裕的巨变。当生产力发展到从原子、分子层面上的分解组合，再加上数码经济的指数型增长、趋零的边际成本和AI的研创能力，没有任何东西是真正短缺的，只有知识的暂时短缺。人类的知识经济生产力，甚至有可能改变整个生物圈中所有生物的条件，使它们同人类一样告别短缺。