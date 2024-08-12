廖建裕：候任总统普拉博沃与印尼华人选民

许多年长华人对于今年的印尼总统选举结果大失所望，有些还心存恐惧。但是，大多数华人却处之泰然。中文热并没能使印尼华社成员重新使用中文。持续印尼化的华人族群，在可预见的未来，将会更加融合于印尼土著政治，参政程度也会比以往高些。

候任总统普拉博沃在印尼华人群体中曾是不受欢迎的人物。 这主要是因为他在苏哈多总统下台前的作为，以及他在两次总统选举中利用“身份政治”所致。

1998年苏哈多下台前夕，当时还是苏哈多女婿的普拉博沃，为了挽救苏哈多政权，拐走暗杀反苏哈多政权的青年领袖，又制造反华人事件，导致印尼建国史上臭名昭彰的5月反华大暴行。但是，普拉博沃一概否认其事。后来，印尼军事委员会对他进行审讯，停止其军职。事后普拉博沃自我放逐，不久返回印尼从政，并在2009年与美加华蒂配搭竞选副总统，没有成功。在2014年以及2019年的印尼总统大选，为了对付亲民以及主张多元化的佐科，普拉博沃又故技重施，联合激进回教团体与政党，利用身份政治与佐科竞争，可是两次都被佐科击败。

之后，普拉博沃接受佐科邀请，入阁当国防部长，两人由宿敌变成伙伴。普拉博沃还邀请佐科长子吉布兰当副手，在2024年竞选正副总统，结果以高票当选。有人说，普拉博沃已洗心革面，不再玩身份政治；也有人不以为然，说他只是为了取胜而改变战略，以后会原形毕露。