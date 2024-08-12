杨瀚森：同一星空下的别样烟花

执政党确实具备主场优势，反对党现阶段要做的不是抱怨，而是应坐言起行，争取在下次竞争中胜出，从而成为主队。选举的输赢是暂时的，维护国家的利益与未来，才应是所有政党、所有国民永远的坚持。

最近一期的国会显得波澜平静，却在休会前最后一天掀起一次小高潮：执政党与反对党就大选选区划分课题，进行了一次有着“大选前哨战”硝烟意味的辩论攻防。攻防双方可谓精锐尽出，反对党阵营就包括工人党秘书长毕丹星及前进党秘书长潘群勤；执政党人民行动党这边则是由主管公共服务的教育部长陈振声领军。

虽然陈振声再次明确回应选区范围检讨委员会（EBRC）尚未成立，但一个不争的事实是：我们已经可以听到下届大选在楼梯上的靴子声，靴子何时落地，取决于国际与国内政治局势的天时，以及新科总理黄循财的政治智慧。

如果单独看国内政治局势，那么可谓天时已到：今年5月，李显龙将执政的火炬传递给黄循财。在李资政掌舵新加坡的20年，新加坡从亚洲四小龙之一跃升为世界富裕国家，国人的选票投向一定有着感念之意；黄循财作为政府抗疫跨部门工作小组联合主席，带领国人走出三年疫情，可谓一战成名天下知。黄循财在从政生涯中表现出的睿智、亲和力、执行力，相信国人也愿意给予他一个五年完整的总理任期机会。主要反对党工人党曾拥有10个国会席位的实力，但毕丹星在媒体上郑重澄清：工人党没有打算在下届大选中争取组织政府。