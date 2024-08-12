谢伟铿：SearchGPT会颠覆搜索引擎及用户体验吗？

过去两年，搜索引擎的使用方式发生显著变化，零点击搜索结果（Zero Click Search Results）逐渐成为主流。零点击搜索结果是指用户在搜索结果页面上就能获得所需信息，无须点击进入任何网站。这种方式的好处在于，它极大地提升用户的搜索效率，减少用户在网页之间跳转的时间。此外，零点击搜索还有助于提升搜索引擎的使用体验，因为它能提供更加直接和精准的答案。然而，这也意味着搜索引擎优化（SEO）不仅在内容上变得更加重要（因为只有最优质的内容才能被搜索引擎挑选出来展示），也意味着在技术上如何更方便搜索引擎摄取信息，变得更为重要（详见《改善关键词却未能提升网站排名？》一文，《联合早报》2月28日）。

半年过去，在大家开始适应新的SEO法则时，OpenAI即将推出最新的搜索工具SearchGPT，供部分用户试用。这无疑为搜索市场带来新的变数。SearchGPT是什么？它有哪些好处？对现有的搜索服务如谷歌和Perplexity又会产生什么影响？

SearchGPT的特点与优势SearchGPT是一款由OpenAI开发的搜索引擎，旨在提供“即时答案”，并从网络资源中获取信息。其界面设计快速、简洁，且能提供多模态结果，包括股票图表、天气图片、短片等。最重要的是，SearchGPT在每次搜索中都会引用答案的来源，比起现在用户在谷歌搜索中逐个点击，或者在搜索页面上获取部分信息，SearchGPT更直接、全面且减少周边杂讯，亦更方便用户。