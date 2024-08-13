韩和元：委内瑞拉为何哭泣？

查韦斯和马杜罗的执政基础是中下层民众，采取一些亲穷人的再分配计划本身无可厚非。问题在于，它们走得太远了，大大超出国力与财力的限度。

委内瑞拉国家选举委员会7月29日宣布，执政的大爱国联盟候选人、现任总统马杜罗以51.2%的得票率，战胜右翼领导人、得票率居二的反对派民主团结联盟候选人冈萨雷斯，再度当选委内瑞拉总统，新任期从2025年至2031年。作为已故委内瑞拉传奇左翼领袖查韦斯的接班人，马杜罗赢得执政以来最重要也最具挑战性的一次大选。

但作为著名左翼反美斗士、世界石油大国的掌舵者，马杜罗的第三任期注定不会风平浪静。2013年，以“反美斗士”著称的查韦斯因癌逝世。随后，马杜罗作为其“政治遗产”继承者，开启执掌委内瑞拉的新阶段。马杜罗政府在上一次选举中连任的过程，伴随激烈的暴力冲突和反对派的强烈质疑。一方是强大的民意支持，一方是军人支持。委内瑞拉这个昔日的高收入国家，已然重蹈阿根廷的覆辙，无疑是一场残酷的灾难。

委内瑞拉为何从高收入国跌入失败之国的行列？阿根廷的经验或许给我们予启示。阿根廷是一度足以与美国媲美的国度。1870年到1913年间，阿根廷的经济增速超过当时崛起中的两个大国：美国和德国。就是在1929年大萧条发生前，对数以百万计梦想着逃离贫困家乡的意大利和爱尔兰移民而言，经常会为到底是选择去布宜诺斯艾利斯，还是去纽约而烦恼。