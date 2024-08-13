纪赟：怀念李政道的清醒头脑

普通人其实对政治没什么要求，只要能够维持生计，做些自己喜欢做的事情，此生又夫复何求？但李政道可能不同，他品尝过思想自由的味道，就再也无法适应精神的囚笼。他们的灵魂天然就是飞鸟，没有任何束缚可以羁绊。

李政道先生于8月4日去世，他的物理学成就毋庸赘言，在31岁就获得诺贝尔物理学奖，让人叹为观止。我对他的另一印象，是在读翻译家巫宁坤的回忆录《一滴泪》时留下的。其中记载巫于1951年在芝加哥大学读博士，因受宣传影响，直接中断博士学业回去报效祖国。回国之前，同在芝大的李政道来话别。巫问李为什么不回去报效祖国？李笑答不愿让人洗脑。此时的巫并不了解其中真意，怀着满腔报国热血，义无反顾地踏上归国征程。此后的几十年中，他很快就领教了现实的铁拳如何将自己的理想彻底粉碎。从1954年到1979年，他虽得苟活，却仅存一具精神与肉体都已被彻底摧毁的残躯。

理工科出身者一般对政治较为无感，他们不知道曾在欧美留学，本身就已构成无论如何也洗脱不掉的原罪。甚至连参加军工项目“两弹一星（原子弹、氢弹与卫星）”的科学家如赵九章、中国近代物理学奠基人之一饶毓泰都被逼自杀。更不用提文科的翻译家傅雷、古文字学家陈梦家、文学家老舍、历史学家翦伯赞、文学家王重民等一大批自杀的民族精英。对文化无比仇视的反智主义，至此臻于极致！

据不完全统计，1950年代从美国回国的中国留学生数量约在1200人左右。这批人一般会被安排在科研院校或研究机构，他们主要从事计算机、自动化、半导体等当时的前沿学术研究工作。其他文科包括法律等专业的，开始也主要被分配到大专院校。