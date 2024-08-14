欧洲性别争论　普京坐收渔利？

当欧美道德保守派批评奥委会未能保护女拳手时，却刚好跟反西方的俄国唱和，助长了普京分裂西方的“锐实力”。

开赛46秒钟后，意大利女拳击手卡里尼就宣布弃赛，对场边教练重复说着“不公平”。巴黎奥运赛前，她的对手——阿尔及利亚的伊曼内·凯利夫是“假女人”的传言甚嚣尘上；同样陷入性别风波的，还有中华台北拳击手林郁婷。但国际奥委会表示这两位拳击手“作为女性出生、成长，拥有女性护照，并作为女性参加了多年的比赛，这就是女性的明确定义”。

极右派意大利总理梅洛尼到巴黎为选手加油之际，抗议“不该让具有男性性征的人参与女子竞赛”。她也向国际奥委会反映，必须确保比赛公平。一场关于男女之别的讨论，迅速演变成道德保守派与进步派的文化论战，前者指责伊曼内是“男人打女人”；后者则说，这些指责顺应了来自俄罗斯的假消息。伊曼内对阵卡里尼前后，社交媒体X上有关性别争论的贴文暴增，一度飙升到每小时超过7万则。

有关伊曼内和林郁婷的性别争论，源自国际拳击总会去年检验选手时，发现“两人带有男性染色体”，但没有提供检验方式与项目。近日为了厘清疑点举行记者会时，国际拳击总会指出两人的睾酮激素过高，“高得跟男人一样”，却与之前说没做过睪酮检测的说法矛盾。