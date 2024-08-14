“库尔斯克”已成普京魔咒

长期处于守势的乌克兰居然发起规模不小的反攻，长驱直入俄乌边境俄方一侧的库尔斯克州，让世人，特别是挺俄派大跌眼镜。边境都保不住，战火都烧到自家门口，“普京能保护好俄罗斯”的神话被冰冷的事实击破。中国不能再对俄罗斯最终获胜抱有太大幻想，不能再把宝全押在这个外强中干的北方邻国身上，必须要审时度势，及时调整政策。

2000年8月，刚刚从身心俱疲、无心恋栈的叶利钦手中接过可以毁天灭地的“核密码箱”的普京，坐上总统位置还不到半年，就碰上举世震惊的库尔斯克号核潜艇沉没事故。花费几十亿卢布巨资打造的“钢铁巨兽”，最终成为一堆破铜废铁被拆解，118名艇员无一幸免。新上任的普京一时灰头土脸，很是尴尬，最后是靠撤了一众军中高官的职，才顺利度过执政之初的信任危机。可以说，这是普京一生都挥之不去的心理阴影！

孰料24年后，这个名字再次成为普京的噩梦。8月6日，正当巴黎奥运各项赛事紧锣密鼓进行之时，俄乌前线却爆出惊人消息。长期处于守势的乌克兰居然发起规模不小的反攻，长驱直入俄乌边境俄方一侧的库尔斯克州，让世人，特别是挺俄派大跌眼镜。边境都保不住，战火都烧到自家门口，“普京大帝”的强人形象再一次受损，继“1小时22分摧毁乌克兰军事力量，攻占乌克兰首都基辅，活捉泽连斯基”的神话破灭之后，“普京能保护好俄罗斯”的神话再一次被冰冷的事实击破。中国不能再对俄罗斯最终获胜抱有太大幻想，不能再把宝全押在这个外强中干的北方邻国身上，必须要审时度势，及时调整政策。

就在8月10日，北京有一场“记忆与未来：乌克兰电影的一个世纪”的主题电影节。乌克兰驻华使馆的官方微博、微信公众号都高调宣传这一活动。在俄乌战争爆发近三年，中俄关系依旧牢固的大背景下，虽然只是文化活动，但能顺利获得中国官方批准，正大光明地在首都北京举行，还是有些出人意料，颇耐人寻味！