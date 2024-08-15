何清涟：英国政府言论控制比骚乱更恶劣

按政治需要的判刑，类于中国的严打，从重从快，言论罪量刑远重于刑事罪，十分荒谬。英国是世界上第一个宪政国家，近现代资本主义文明发源国，本届工党政府在言论控制方面显示的专制倾向，格外令人侧目。

英国这个老牌资本主义帝国终于陷入泥沼。这次英国骚乱源起于反移民，但因凶手身份被误传为回教移民而被英国当局、社会精英引导至言论管制这个方向，本届工党政府所作所为让世界大跌眼镜。当年脱欧的主因之一是反对欧盟移民政策。但脱欧之后，英国移民不减反增，仅2022年一年就增加75万净移民人数（据英国广播公司BBC），而且都是合法移民，与保守党声称要执行强硬的反移民政策完全相反。如今换了执政党，发表反移民言论更要被判刑。一个国家在移民问题上厉行言禁，积累问题，可谓危若累卵，解决问题的走向可谓与宪政民主背道而驰。

7月29日，英格兰北部滨海小镇南港一堂以流行艺人泰勒丝为主题的舞蹈课上，一男子持刀砍死三名女童之后，多座城市发生暴动。截至8月9日，已有近600人因骚乱被捕，150多人出庭受审，50多人已被宣判或在等待宣判。法院加速审判暴力骚乱肇事者，仅9日就有多人因在社交媒体发布种族仇恨言论和煽动骚乱，被分别判处20个月至两年不等的监禁。

BBC在《英国为什么发生十余年来最严重骚乱？》（8月8日）一文，对此次骚乱做了概括：“网上的虚假信息、极右翼和反移民情绪助长了在英格兰各城镇和北爱尔兰发生的暴力事件”，这一概括基本上也是英国当局的立场。