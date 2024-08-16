向骏：马杜罗的民粹奇幻之旅

7月28日是委内瑞拉已故总统查韦斯70岁冥诞，在当天大选的选票上，现任总统马杜罗的相片出现多达13次，顺利以51.2%得票率击败反对派民主团结联盟（PUD）候选人、前外交官冈萨雷斯应属意料中事。今年1月26日，委内瑞拉最高法院取消反对派领袖马查多候选人资格，理由是她涉嫌贪污，因此被取消担任公职和参选资格15年，4月19日反对派推举74岁的冈萨雷斯为总统候选人。

马杜罗自2013年连续掌权11年以来，委内瑞拉经济严重萎缩，多达780万国民逃亡海外，占2830万人口的27.6%。难怪冈萨雷斯所属阵营的竞选口号之一是“让我们的子女回家”，因为数百万流落国外的难民大部分都是出国找寻机会的年轻人。

国际社会对委内瑞拉官方宣布的选举结果可分为认可派和质疑派。7月29日当天，认可派的古巴、洪都拉斯、玻利维亚、尼加拉瓜领导人均表示祝贺，中国除外交部于当天祝贺，国家主席习近平也于次日致电祝贺马杜罗连任。质疑派的秘鲁、巴拿马当天召回驻委大使，委内瑞拉外交部则宣布撤回驻阿根廷、智利、哥斯达黎加、秘鲁、巴拿马、多米尼加和乌拉圭七国外交人员，并要求七国同样撤回驻委外交代表，但对巴西则未表态。7月31日委内瑞拉宣布与秘鲁断交。