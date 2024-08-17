金建国：哈西娜失败在没给大学生洗脑

哈西娜失败的教训是没有获得军队绝对效忠，这还不够，她没有完成给大学生洗脑。哈西娜出逃揭示一个真相：民众的觉醒一定是独裁者的终结。如果民众在独裁专制下活出了幸福感，这是悲哀。

孟加拉前总理哈西娜仓皇辞庙，终结了总共20年统治孟加拉的历史，宣告人民联盟政治命运的瓦解。哈西娜出逃后，位于达卡的官邸同日被民众洗劫一空。在达卡市内，哈西娜的父亲，也就是孟加拉开国元勋穆吉布·拉赫曼的雕像，被民众破坏甚至推倒。这一幕何等熟悉，当年萨达姆的雕像也被伊拉克民众羞辱后推倒。

推翻哈西娜独裁统治的导火索，是大学生对录用公务员配额制度的不满。配额制度是拉赫曼建立的，旨在对1971年解放战争老兵的后代提供30%的配额，这些后代只占孟加拉人口的0.12%至0.2%。这一规则的本质是世袭制，打江山坐江山，开国前辈享有的特权得以传承。这群前辈构成社会的利益集团，成为哈西娜的权力基础，哈西娜在此基础上继续扩展集团网络。为保证权力，哈西娜必须无情镇压反对派。这就是独裁者统治人民的秘诀。

如果孟加拉在哈西娜独裁统治下，民众生活越来越好，大学生肯定不会造反。独裁统治的必然结果是腐败，独裁是民主的敌人，既得利益集团可获得无限权力，绝对权力导致绝对腐败。哈西娜自己承认，她家里一名佣人卷走了大约3400万美元。孟加拉的腐败举世闻名，从高级官员被指控聚敛财富，到世界银行所称帕德玛大桥建设中的“高层腐败阴谋”，再到2016年孟加拉中央银行8100万美元的离奇盗窃案。