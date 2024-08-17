川岛真：日中或重启更频繁交流

日中重新开启受疫情和乌克兰战争等影响而一度中断的部长级、议员交流。2023年11月，日本首相岸田文雄和中国国家主席习近平在旧金山举行首脑会晤，再次确认推进两国间的战略互惠关系。但是，尽管日中之间的社会经济关系很活跃，政治关系依然停滞不前。特别是日本国民对华观感极为恶化，85%以上持负面印象，尤其是对于面临选举的国会议员来说，与中国的交流算是一种风险。日本自民党总裁选举在即，众议院议员选举也有可能在年内举行，从这意义上来说，现在风险并没有减少。

同时，中方对与日本重启交流显得很积极。今年5月，中共中央对外联络部部长刘建超访日，敦促日方恢复党际交流和议员交流。从中方来看，与日本之间的问题堆积如山。中方认为，除了食品问题以外，还有诸如日美关系、日台关系等各种问题。实际上，今年7月日本和台湾实施的海难救助联合训练，掀起中国内部批评日本的浪潮。

如上所示，即使日中双边存有各种问题，关于双方重新开始部长级和议员交流，却似乎有一定的共识。原因何在呢？客观地看，第一，正如美中一样，两国间即使有激烈竞争，领导人的来往还是会继续，持续对话对两国关系的稳定很重要，这种看法为不少人所接受。第二，在日本看来，关于以东京电力福岛第一核电站的处理水排放为理由，中国停止进口日本水产品的问题和日本人的拘留事件等，有必要对中国“说应该说的话”。中国也同样针对各种问题，认为有必要“该说就得说”。第三，对美国总统大选后中美关系的走向难以预测，日中双方可能有相同想法，就是要在一定程度上稳定日中大局。