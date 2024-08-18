叶鹏飞：国庆日思考生育率

个人自由是一种权利，必须尊重自主抉择；但自由也肩负着责任，因为没有责任的自由就是放任和堕落，无法行稳致远。让生命延续下去，或许正是生命的终极意义。个人如此，国家亦然。

今年的国庆日首次迎来两个首次——尚达曼总统首次以国家元首身份检阅三军仪仗队；黄循财总理首次以政府首脑身份接受仪仗队敬礼。相信很多国人会有同感，在当今越来越乱的世道，生活在新加坡犹如惊涛骇浪中停靠平静港湾；国庆日典礼呈现的国泰民安氛围，愈发让人感恩，但也须意识到不能满足于眼前的小确幸，得居安思危。

挑战当然不少，撕裂很多国家的主要分歧，莫过于贫富差距扩大。新加坡也难免这个问题，但富人财富不断增加，不代表其他人财富的减少；关键在于全球通货膨胀的冲击，让中低收入家庭的生活费压力变得沉重。因此政府不断推出各类援助配套，希望能减轻弱势群体的生活负担。但智能科技的进一步普及，意味着或将有更多人难以拥有稳定的工作和收入，因而须长期依赖外力支持。这就非短期援助配套所能根治的难题。

另一个更大且更长久的挑战，莫过于出生率的不断下跌。个中原因当然错综复杂，尽管政府制定各类奖励生育的措施，却始终难以挽狂澜于既倒，长此以往，后果不堪想象。这并非新加坡独有的挑战，欧美发达经济体早几十年已经出现，现在就连重视家庭伦理的东亚儒化社会，如中国大陆、日本、韩国、台湾、香港、越南等，都在经济持续发展后，相继跌穿2.1的人口替代率。