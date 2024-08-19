白士泮：学习中文是国际大趋势

笔者不是建议我国语文政策进行大动作的改弦易辙，而是考虑是否应扩展视野，深谋远虑，为东南亚未来更长远的地缘政治与经贸关系可能发生的变化，开始布局，做好准备。这包括在语文政策上，是否应该开始循序渐进加强中文学习与应用，以达致真正双语并重的语文政策。

最近，在《联合早报》言论版和交流站讨论学习中文的文章，多聚焦在我国目前环境因素造成中文水平日渐低落，令关心华教人士感慨与忧虑。但根据经验与观察，笔者想从中国崛起对华文教育的推动力，和东南亚华文教育的战略意义角度指出，鼓励国民学习中文，可能在不久的将来，是东南亚多国重视的国家大事。

1978年改革开放以来，中国经济社会发展走过40多年不平凡的光辉历程，取得举世瞩目的成就。今天，中国的经济实力、综合国力、在地区和国际事务上的影响力逐步提升。其中，中国在全球南方的影响力不断扩大。截至2023年8月，152个国家已开展或承诺开展“一带一路”合作项目，而大部分来自南半球。2023年，中国对一带一路国家的出口首次超越美欧日，这增加中国与西方脱钩的信心。七国集团（G7）在全球治理中的作用受到挑战，而中国的和平共处与发展模式，为发展中国家提供另一选择。

近来，非洲和南美洲都掀起一股学习中文的热潮，他们都想更了解中国的发展经验。2023年11月24日，新加坡前资深外交官马凯硕在《世界中国学大会·上海论坛》讲话中强调：“促进对中国的更深入理解，是当今全球最重要的任务之一，这有助于消除美国等西方国家对中国威胁的深刻恐惧，促进大国携手解决全球挑战。”而中共最高领导人习近平说过：“语言是了解一个国家最好的钥匙。”