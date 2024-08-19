付佳：能不能让孩子睡到天亮？

周一到周五，天还没亮，周围仍是一片漆黑时，新加坡的中小学生就陆续被父母叫醒，迷迷糊糊地开始一天的生活。等换好校服，坐在餐桌旁，他们有时都还没有完全清醒。对于贪睡的低年级小学生，他们更加疲倦。父母对此也很无奈，但如果让他们多睡一会，孩子上学就会迟到。新加坡多数中小学校在早晨7时30分左右开始上课，许多孩子必须在6时至6时半起床，吃完早餐后步行或乘搭公共交通去学校。天亮时间一般在7时前后，很多学生在出门上学时，天才刚蒙蒙亮。一些乘坐校车的孩子更要在凌晨5时多起来，因为校车最早在6时开始接送学生。

对比一些我们熟悉的国家和地区，新加坡的上课时间应该是最早的。在亚洲，日本、韩国和香港，学校通常在8时30分上课。中国由教育部规定小学上课不早于8时20分，中学不早于8时，并要求中小学生睡眠时间不少于九小时。澳大利亚和新西兰的上课时间在8时30分至9时。大部分欧美国家，如英国、法国、荷兰和加拿大，也是8时30分上课。美国学校的上课时间因州而异，8时至9时之间都有。

新加坡在早晨7时30分上课源于上世纪中开始的学校双班制。当时为了应对学生人数迅速增加造成课室不足的问题，中小学校实行双班制。在一所学校，一些年级在上午班上课，时间一般从早上7时30分至下午1时，其余年级则在下午班，从下午1时至傍晚6时30分上课。经过一些年的试点，双班制逐步被单班制替代，但学校继续使用上午班的时间表。