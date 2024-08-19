顾尔德：小草成韭菜，柯文哲人设大崩坏

“其实政治不难，当总统不要贪污就好。”这是柯文哲的口头禅。……如今民众党一笔又一笔大烂账陆续曝光。柯文哲借选战标志图利自己、赚竞选总部的钱，做法实在和他自己标榜的反贪腐形象落差太大。

正想望着三年多后总统大位的柯文哲，此刻却面临从政10年来最大危机，不但可能让总统梦成泡影，甚至还可能身陷囹圄。借诉求反腐、追求清新政治崛起的柯文哲，近日爆发的危机让他的清新形象快速崩解中，经营10年的“柯氏王国”会垮于一旦吗？

2014年11月23日是柯文哲在台湾政坛崛起的重要日子。在那个晴朗的星期日下午，台北街头出现别开生面的“政治活动”：一场嘉年华会般的游行，各种造型吸睛的巨型充气人偶、装饰绮丽的花车，打扮前卫的街舞者……，这是过去强调意识形态认同的政治集会少有的场面。这场名为“爱·拥抱台北”活动的主办者，是准备竞选台北市长的台湾大学医学教授柯文哲的团队。柯文哲宣称，他参选是要改变政治文化，要用爱来拥抱台北，告别过去蓝绿阵营的两极对立。

这场在选前一周展开的游行吸引了10万人参加，现场气势大概已确定了这个政治新人会打败国民党籍的连胜文赢得选战。更重要的是，欢乐气息的造势活动吸引许多厌倦国民党和民进党传统政治文化的新世代；柯文哲也快速成了年轻人的新教主，培养出一群忠贞的“小草”。小草们把他推上台北市长宝座，即使第一任政绩一般般、竞选连任时又遇到蓝绿强力夹杀，最终还是惊险当选。小草们更一路护持柯文哲问鼎总统大座，今年初大选前最后一夜的造势活动中，柯文哲场子的参与者平均年龄比民进党的赖清德与国民党的侯友宜群众小了约10岁，这些年轻人自许“我们是小草，要成为疾风劲草”。