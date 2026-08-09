科技日新月异，全球产业竞争形态变幻不息，在此资讯网络通讯大行其道的世界，还有人把七国集团（G7）视为经济巨人吗？是不是有新兴工业国家崛起，取得无可替代的显要位置？

1970年代成立的G7（美国、英国、法国、德国、意大利、日本、加拿大），反映的是20世纪全球最具关键影响力的七个发达国家，代表过去半个世纪全球经济核心强权，不可替代，不容挑战。经过半个世纪，世界早已面目一新，产业与格局丕变，全球都在讨论人工智能（AI）、晶片、资信通讯、供应链重组与地缘政治的联动关系时，如果再围绕着G7，将显得格格不入，无法掌握精义。

在这个工业全新时代中，我们须要界定新的工业核心力量。重列七强也可以，但会漏掉一些具有关键性地位的经济强权，列举“10大核心工业强权”，或许比较适切。那么，今天真正影响世界经济运转的关键经济体是哪10个？