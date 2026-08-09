陈国祥：世界新10大核心工业强权
未来10年，市场真正愿意支付高溢价的，将是不可替代性。当一家公司掌握全球唯一或少数可供应的核心技术，它获得的不只是利润，更是议价能力、产业影响力，以及在全球供应链中的战略地位。因此，真正值得关注的，是谁掌握了别人无法轻易复制的能力。
新加坡不是制造大国，却是全球高科技供应链的重要枢纽，在全球采购、物流调度、高端研发、智能制造、管理区域供应链决策上，具有无以伦比的地位。图为巴西班让码头上的运作。 （海峡时报）
科技日新月异，全球产业竞争形态变幻不息，在此资讯网络通讯大行其道的世界，还有人把七国集团（G7）视为经济巨人吗？是不是有新兴工业国家崛起，取得无可替代的显要位置？
1970年代成立的G7（美国、英国、法国、德国、意大利、日本、加拿大），反映的是20世纪全球最具关键影响力的七个发达国家，代表过去半个世纪全球经济核心强权，不可替代，不容挑战。经过半个世纪，世界早已面目一新，产业与格局丕变，全球都在讨论人工智能（AI）、晶片、资信通讯、供应链重组与地缘政治的联动关系时，如果再围绕着G7，将显得格格不入，无法掌握精义。
在这个工业全新时代中，我们须要界定新的工业核心力量。重列七强也可以，但会漏掉一些具有关键性地位的经济强权，列举“10大核心工业强权”，或许比较适切。那么，今天真正影响世界经济运转的关键经济体是哪10个？