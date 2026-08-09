8月的第一个星期六，2026年母语学习论坛的一场工作坊，回形针在磁铁上轻轻颤动的声响，八角、香叶与桂皮在空气中散发的香气，还有小球滚过纸筒时发出的笃笃声，交织成一首独特的亲子协奏曲。新加坡教师学院、新加坡华文教研中心首席特级教师郑迎江博士与教育部幼儿园三位高级华文老师魏秀蓉老师、安宏老师、朱丽君老师呈献的“奥秘探索周活动法”工作坊，以三种日常生活中俯拾皆是的材料，为在场的家长和孩子铺设一条用华语对话的奇妙小径。

这场工作坊最动人的启示，在于它向所有家长证明：最有效的教育，最有意义的互动，往往藏匿于最朴素的日常之中。我们重新审视家中那些被忽视的卷纸筒、旧纸盒、调味料时，一场静默而深刻的教育革命便悄然发生。

以“新加坡的港口”活动为例，桌上散落着八角、桂皮、香叶，以及洗净的饮料瓶、点心盒子、纸巾和橡皮筋等。这些毫无距离感的材料，瞬间消解了孩子面对“学习”时的紧张。一位母亲和女儿须要决定“运什么货物去海外”。小女孩起初用英语提出想法，母亲顺势用华语重复并拓展：“你想把香料运去中国？好，那新加坡很潮湿，我们用什么包装比较好？”当女孩尝试将三种香料一股脑装进纸盒时，母亲没有直接纠正，而是指向旁边的塑料袋和夹子。女孩心领神会，与妈妈重新包装。完成后，她自信地向邻桌展示：“我和妈妈包的，这样香料不会坏。”另一组，一个男孩将“货物”高高堆在纸船上，轻轻一推，货物轰然倒塌。身旁的父亲没有代劳，只问：“都掉了，怎么办？”男孩沉思片刻，将货物平铺在船内，自言自语道：“矮一点，不会掉。”这一次，大纸船平稳地抵达了“港口”。