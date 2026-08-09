伯纳姆于7月20日接替斯塔默出任英国首相，仅仅两周后，英国政坛便出现明显变化。根据英国民调汇总网站PollCheck的最新平均数据，截至8月初，工党支持率约为25.9%，改革党约为24.0%，这是工党一年多来首次重新回到全国民调第一的位置。

就在一周前，改革党仍处于领先。根据YouGov（5月31日至6月1日）与Opinium（6月17日至19日）的民调，6月改革党支持率达到27%，而工党分别为18%与20%，双方差距最高达到9个百分点。整个6月份，多家民调均显示改革党维持在约24%至27%的区间，工党则徘徊在18%至21%之间。

工党能够迅速走出低谷，主要源于领导形象、政策节奏和政治叙事同时发生了改变。