秘鲁前总统阿尔韦托·藤森之女、不久前当选总统的藤森庆子7月28日宣誓就职。藤森治下的秘鲁是拉美“竞争性威权主义”的典型案例，其政权在1992年以自我政变的方式将民选政府转向威权统治。

2000年11月，藤森因深陷国内丑闻，在出席文莱亚太经合组织（APEC）峰会之后转往日本并滞留不归，后被引渡回秘鲁。2009年，秘鲁最高法院特别法庭以绑架、谋杀、反人类罪判处其25年有期徒刑，历史定性已落槌。

按常理，父辈的威权历史会成为后代从政的负面资产，尤其是在民主体制下。然而，藤森庆子显然没有受到父亲太多负面影响。从比较视野来看，她的经历并不空前，也不绝后。在她前面的案例有韩国的朴槿惠和菲律宾的小马可斯；而她的经历似乎也启发和鼓舞着后来者，就在7月25日，巴西前总统博索纳罗的长子弗拉维奥正式开启10月巴西总统选举的竞选活动。那么，究竟是什么原因使这些威权者之子女不但没有受到父辈威权遗产的诅咒，反而成功当选？