张建伟蒋乐怡：威权遗产为何未成威权二代政治负担？
威权怀旧往往不是怀念威权，而是怀念强国家。怀旧者要的不是独裁回归，是一种被许诺过、后来断裂的国家在场感：出事有人管，涨价有人压，边界有人守。
藤森庆子们把父辈威权统治中“强国家”那一层叙事提取出来，重塑为选举品牌，恰恰满足了选民对秩序与繁荣的强烈需求。 （法新社）
秘鲁前总统阿尔韦托·藤森之女、不久前当选总统的藤森庆子7月28日宣誓就职。藤森治下的秘鲁是拉美“竞争性威权主义”的典型案例，其政权在1992年以自我政变的方式将民选政府转向威权统治。
2000年11月，藤森因深陷国内丑闻，在出席文莱亚太经合组织（APEC）峰会之后转往日本并滞留不归，后被引渡回秘鲁。2009年，秘鲁最高法院特别法庭以绑架、谋杀、反人类罪判处其25年有期徒刑，历史定性已落槌。
按常理，父辈的威权历史会成为后代从政的负面资产，尤其是在民主体制下。然而，藤森庆子显然没有受到父亲太多负面影响。从比较视野来看，她的经历并不空前，也不绝后。在她前面的案例有韩国的朴槿惠和菲律宾的小马可斯；而她的经历似乎也启发和鼓舞着后来者，就在7月25日，巴西前总统博索纳罗的长子弗拉维奥正式开启10月巴西总统选举的竞选活动。那么，究竟是什么原因使这些威权者之子女不但没有受到父辈威权遗产的诅咒，反而成功当选？