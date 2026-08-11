从今年7月17日开始，全岛159家平价超级市场在购物繁忙时段播放六小时本地艺人的音乐创作，同时也以视频介绍艺人。这个商业决策有它的道理。

英国巴斯大学学者阿赫尔博姆博士在2023年发表的研究指出，相比于周末，一般人的平日生活紧张，购物匆忙，店铺里的音乐有助松懈顾客的精神，购物消费额因此提升11％。职场背景音乐服务业者深知音乐对于购物者的心理作用和购物选择的影响，悠闲的音乐使顾客放慢脚步，增加购物量；反之，播放节奏急促的音乐，则会催赶顾客离开，缩短他们在店铺里逗留的时间。背景音乐也有影响顾客对商品选择的作用，例如古典音乐增加对高档产品和法国酒品的选购等等。

然而，顾客对商家所播放的音乐反应不一，接受程度也各异。有人觉得优美的音乐增添浏览商品的气氛和兴致，也有人觉得不合自己品味的音乐格外刺耳难受，加剧繁忙生活中琐碎购物时间的痛苦。不久前我出席一场演唱会，等待歌星出台的前奏曲，只是一再重复震耳的单调打击乐，让我如坐针毡，受罪30分钟！