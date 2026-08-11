今年是新加坡建国61周年。经过一甲子不停歇的发展，狮城地貌固然发生翻天覆地之变，肉眼看不见的人的观念也与当初大不相同了，包括价值观念、生育观念等等。这里举两个例子，以见一斑。

其一，对待野生动物的态度。记得小时候生活在乌敏岛，每逢有人传出消息说岛上出现山猪，很多人就会“闻猎心喜”，拿起各种猎具，带着家犬，到各处红树林寻找猎物，因为大家都想吃免费猪肉，但结果往往扑空，显然都是误传。在那个物质条件非常匮乏的年代，偶然发现一条体型较大的四脚蛇，也必然要穷追不舍，抓来当作桌上佳肴。

那时候的人很难想象，什么水獭、野鸡、野鸽、野猴、野狗、野猫、果子狸、四脚蛇和山猪等，有朝一日竟然会成为受保护的野生动物，抓不得，更杀不得。一些环保组织和关怀野生动物的团体应运而生，声音也越来越大。与此同时，建设“大自然里的城市”也被提上政府日程。