HBO魔幻美剧《龙之家族》（House of the Dragon）正在热播，该剧描绘虚构历史中维斯特洛大陆“群龙狂舞”的惨烈权力战争；前作《权力的游戏》（Game of Thrones）更是电视剧史上的不朽名作，从2011年起，八年一共播出八季，除了没有原著小说支持的第八季之外，其余七季在IMDb的观众评分平均为9分（10分满分）。剧中如“凛冬将至”（Winter Is Coming）、“北境之王”（King in the North）等等经典意象，至今已如中文成语一般沉淀为具备广泛共鸣的全球文化符号。

故事虽然虚构，但原著作者马丁（George Martin）曾在多个场合公开承认，整个维斯特洛大陆的构思，完全建立在英伦三岛的地理与历史骨架之上。正因如此，当英国民众将来自英格兰北部大曼彻斯特的新任首相伯纳姆称为“北境之王”时，不仅完美契合剧中情境，更充满魔幻现实主义的宿命感。

伯纳姆是英国过去10年的第七任首相，唐宁街10号的主人频密更替，宛如现实版“权力的游戏”，已经创下英伦近两个世纪以来政治中枢最震荡的纪录。剖析深层原因，就必须提到另一个具宿命感的时间概念：从2016年6月23日英国举行全民脱欧公投，到2026年6月22日前首相斯塔默正式宣告辞职，恰好是10年。这10年来，英国经历走马灯般首相更迭，其中的特拉斯甚至只坚持49天，成为英国历史上任期最短的首相。