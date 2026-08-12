我们这个时代的核心问题，已不再是人工智能（AI）是否会改变我们的世界，因为世界早已被它所改变。当今世界需要的是为这项技术确立一个道德指南针，正因如此， 我于7月早些时候在日内瓦举行的“AI向善全球峰会”（AI for Good Global Summit）上，向来自170个国家的1万2000余名代表提出“有同情心的AI”（Compassionate AI）这一概念。

如果我们真心希望AI能够促进公共利益，而不仅仅是被用来追求利润和权力，那就必须让AI工程师和开发者走出实验室，花一个月的时间去了解外面的世界。让他们去接触在矿山和工厂里工作的儿童、因冲突而流离失所的家庭，以及饱受贫困、歧视和排斥之苦的弱势群体。让他们与那些生活更多地受不确定性、恐惧和不公，而非任何技术进步所左右的人并肩同行。哪怕只有一个月，也能改变一个人的思维方式，进而影响开发者构建这项技术并塑造未来的方式。

AI已正在重塑教育、医疗、商业、治理和科学发现。它有望带来非凡的进步，从加速医学研究、改善学习效果到揭露人口贩运网络、在饥荒来临前预测饥饿风险，以及加强人道主义行动。但每一次技术革命都会催生道德考验，AI也不例外。随着这项技术成为全球经济与地缘政治权力激烈竞争的前沿阵地，速度受到推崇，规模被歌颂，而市场主导地位则被视为至高无上的目标。