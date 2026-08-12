中国近期针对提供GPT、Claude等海外大语言模型接口的“应用编程接口（API）中转站”展开清查，并结合中国网信办持续推进的“清朗”专项行动，以及针对数据安全风险的公开警示，显示中国对生成式人工智能（Generative AI）的监管，正从模型备案、内容管理，进一步延伸至接口服务与供应链层面。

所谓API中转站，是指通过技术方式连接海外大型模型，为中国境内用户提供调用接口的服务。这类平台的兴起，反映的是市场需求与制度供给之间的落差。由于海外主流模型受到支付、账号注册及地域限制等因素影响，不少小型开发者、中小企业和研究人员，长期借助这些平台，以较低成本接触国际领先模型，用于软件开发、产品测试及跨境业务。

随着监管趋严，这些渠道面临快速收缩。企业若长期依赖单一中转平台，一旦平台被约谈、整改或停止服务，业务便可能受到直接影响。对于开发者而言，未来或须在转向国产模型、通过境外实体合规接入海外模型，或承担更高的合规成本之间作出选择。这也说明，以监管边缘地带作为关键基础设施，始终存在较大的经营风险。