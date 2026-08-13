近年来，随着中美战略博弈不断升级，全球进入一个新的地缘政治时代。作为全球经济增长最快的区域之一，亚细安也被推向国际政治的聚光灯下，越来越多人开始提出一个问题：亚细安是否正在分裂？

在南中国海问题、美国主导的印太战略、区域供应链重组，以及对华投资政策等议题上，亚细安成员国的立场出现差异。菲律宾不断强化与美国的军事合作；越南积极吸引产业链转移，同时维持与中国的经贸关系；新加坡强调国际法和开放贸易，坚持战略平衡；马来西亚、泰国、印度尼西亚则持续奉行相对务实的中立外交；柬埔寨、老挝与缅甸在政治和经济层面则更接近中国。不同国家采取不同策略，容易让外界产生亚细安正在走向分裂的印象。然而，如果深入观察，就会发现，这并非真正意义上的分裂，而是进入一个更加复杂的“战略多元化时代”。

事实上，亚细安从来就不是类似欧盟的政治联盟，而是一个由不同历史、文化、宗教、经济发展阶段及国家利益组成的合作机制。所谓的“亚细安共识”，并非要求所有国家采取一致行动，而是在重大议题上寻求最大共同利益。因此，在面对中美竞争时，各成员国会根据自身国家利益采取不同策略，并不意味着组织瓦解。真正发生变化的，是全球秩序。