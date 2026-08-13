中共政治局原常委、中国国务院原总理朱镕基8月12日在北京逝世。作为中国改革开放时期最具影响力，也最具个人色彩的经济领导人之一，他长期被主流叙述塑造成一位“铁腕改革者”：整顿金融秩序、推进国企改革，并主导完成加入世界贸易组织的关键谈判。2003年卸任总理之际，《南方周末》罕见地以整整24个版面为他立传，几近“盖棺论定”，确立他在改革史中的崇高地位。

然而，若将分析重心从个人风格与短期绩效，转向制度路径与长期结构，一个更具解释力的问题便随之浮现：在1990年代这一关键历史节点，中国是否错失启动并完成国家经济再整合的重要窗口？朱镕基所主导的改革，究竟为中国构建一个成功的发展型国家，还是在强化国家能力的同时，将中国进一步锁定在深度全球化的发展路径之中？

“上海经验”的全国化：外向整合替代内向重构

朱镕基的经济思路，与其说是一种全新的战略选择，不如说是在特定历史条件下，对他主政上海时期发展经验的制度性放大。